Власти массово закрывают салоны красоты в столице Афганистана

В столице Афганистана продолжается массовое закрытие женских салонов красоты. В ходе проверок их имущество уничтожается и конфискуется.

Движение "Талибан" массово закрывает в Кабуле салоны красоты для женщин. Об этом пишут местные СМИ.

По данным новостного портала Tolo News, на данный момент остановлена работа уже сотен салонов.

Очевидцы отмечают, что талибы в ходе проверок уничтожали имущество таких салонов или же конфисковывали его.

Как отмечается, до массового закрытия салонов в них работали примерно 60 тыс женщин, часть из которых была для своих семей основным добытчиком средств к существованию.

Напомним, талибы пришли к власти в Афганистане летом 2021 года.