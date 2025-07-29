Власти Казахстана озвучили амбициозные планы в сфере туризма

Казахстан планирует довести поступления в бюджет страны от туризма до 10 миллиардов евро, принимая по 15 миллионов туристов в год, уже к 2029 году, для чего будет развивать уникальные туристические локации страны.

Власти Казахстана поставили новые задачи перед туристической отраслью - к 2029 году вывести туризм на €10 млрд и 15 млн туристов в год, чтобы подняться в рейтинге Индекса развития туризма Всемирного Экономического Форума.

Амбициозные задачи вполне выполнимы – для этого правительство планирует модернизировать инфраструктуру, расширить железнодорожное сообщение и внедрить в отрасли цифровые решения на базе искусственного интеллекта, которое сделает отдых визитеров более комфортным и упростит для них процесс бронирования и навигации, передает "АиФ-Казахстан".

Достичь поставленных целей поможет развитие уникальных туристических локаций - Байконура, Катон-Карагая, новые железнодорожные маршруты сделают поездки по стране и по Центральной Азии проще и удобнее, а создание новых гостиниц, глэмпингов и детских лагерей сделают туристические локации еще привлекательнее.

Напомним, сейчас туристический поток в Казахстан приносит бюджету страны ежегодный доход в €7 млрд.