Власти Казахстана направили $560 тыс на изучение проблем Каспия

Около $560 тыс получит исследовательский институт в Казахстане, который занимается изучением проблем Каспийского моря. Средства направило правительство страны.

Правительство Казахстана выделило 305 млн тенге (около $560 тыс) на изучение проблем Каспийского моря, поделились в пресс-службе правительства. Выделенные средства получит НАО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря".

Уточняется, что средства направят на дальнейшее развитие института, что позволит ему вовремя и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях.

Институт занимается вопросами рыбных ресурсов, разработкой методов их сохранения, причинами гибели тюленей и сохранения их популяции.

Помимо этого, он изучает гидрологические процессы моря и наблюдает за его уровнем, анализирует климатические изменения и их влиянии на экосистему, собирает данные о качестве воды и других параметрах Каспия.