Владимир Путин отправляется в Бишкек

Президент РФ Владимир Путин сегодня начинает государственный визит в Киргизию, который глава государства совместит с участием в работе Совета коллективной безопасности, в Бишкеке он представит приоритеты председательства России в ОДКБ.

Президент России Владимир Путин сегодня начинает трехдневный государственный визит в Киргизию, где российский лидер примет участие в саммите ОДКБ и представит основные приоритеты председательства страны в организации в 2026 году, сообщили в Кремле.

В рабочую программу Путина войдут мероприятия государственного визита, также российский лидер примет участие в саммите ОДКБ и встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Завтра, 26 ноября, во Дворце единства пройдут российско-киргизские переговоры, по итогам которых лидеры двух стран подпишут совместное заявление. Также будет заключен ряд межправительственных и коммерческих документов, президенты выступят с заявлениями, а затем состоится государственный прием.

В Совете коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет в Бишкеке 27 ноября, примут участие президенты России, Казахстана, Беларуси, Киргизии и Таджикистана, отсутствовать на форуме будут только представители Армении, но в стране уже согласились со всеми планирующимися решениями Совета.

В программе саммита - назначение нового генсека, а также подписание ряда документов, в числе которых - итоговая декларация, отражающая единый подход государств-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.