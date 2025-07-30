Владикавказ принимает турнир ММА

Сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе в спорткомплексе "Манеж" пройдет турнир по смешанным единоборствам бойцовской лиги Fight Nights Global с участием 24 бойцов из России, Бразилии и США.

В столице Северной Осетии Владикавказе в крупнейшем спорткомплексе "Манеж" пройдет большое спортивное событие, которое привлечет массу мужской части ее населения – в октагон помериться силами выйдут 24 бойца ММА, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Бойцовская лига Fight Nights Global проведет во Владикавказе турнир по смешанным единоборствам. Турнир стартует сегодня в спорткомплексе "Манеж""

- Сергей Меняйло

В турнире примут участие 24 бойца из России, Бразилии и США, а его партнером выступит Академии единоборств "Алания Атлетик", передает "Это Кавказ".

Главным поединком вечера станет схватка осетинского бойца Михаила Газаева и американского спортсмена Джека Хейна. Также огромный интерес зрителей ко второй схватке, в которой будут участвовать представитель Северной Осетии Алан Саламов и бразилец Фелипе Да Сильва Майа.

Как отметил глава региона, очень важно, что мероприятие такого уровня проходит в Северной Осетии - это дает нашим спортсменам возможность проявить себя, а зрителям увидеть соревнования высокого класса.

Ведущим соревнований станет известный ринг-анонсер Александр Загорский.