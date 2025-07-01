Нурмагомедов и Ян возглавили рейтинг UFC в легчайшем весе

В тройку лидеров обновленного рейтинга UFC в легчайшем весе вошли сразу два российских бойца. Умар Нурмагомедов поднялся на первую строчку, а Петр Ян расположился на третьей.

Лидером рейтинга UFC в легчайшем весе стал российский боец Умар Нурмагомедов, занимавший ранее вторую строчку.

Вместе с ним первое место делит представитель Соединенных Штатов Шон О’Мэлли. В топ-3 также входит россиянин Петр Ян, который победил на днях американца Маркуса Макги.

Напомним, 29-летний Нурмагомедов одержал уже 18 побед в ММА, потерпев всего одно поражение. Свой последний поединок он провел в начале нынешнего года в США. В бою за чемпионский титул в легчайшем весе Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили.