Вестник Кавказа

Боец Шара Буллет заявил о желании подраться в Белом доме

Боец Шара Буллет заявил о желании подраться в Белом доме
© Фото: соцсети Шары Буллета
Шара Буллет выразил желание принять участие в турнире UFC в Белом доме. Ранее Дональд Трамп анонсировал бой за звание чемпиона UFC на лужайке возле Белого дома.

Российский боец UFC в средней весовой категории Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) заявил о желании сразиться на турнире промоушена в Белом доме.

Спортсмен отметил, что, как и все бойцы, хочет сразиться именно там. Магомедов также подчеркнул, что "хоть один россиянин там должен быть".

"Соперник должен быть американцем. Не знаю, кто. Надо будет посмотреть, кто из них на хорошем счету"

- Шарабутдин Магомедов

Стоит добавить, что ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение чемпионского поединка UFC на лужайке возле Белого дома.

Шара Буллет 26 июля выступит на турнире UFC в Абу-Даби. Его соперником станет представитель Канады Марк-Андре Баррио.

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