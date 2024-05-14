Визовый режим для чиновников начал действовать в Литве

Литва ввела визовый режим для грузинских чиновников. Несколько недель назад о визовом режиме в отношении чиновников из Грузии ввела Эстония.

Литва объявила о введении визового режима для граждан Грузии, владеющих дипломатическими и служебными паспортами, а также членов их семей.

Накануне правительство страны утвердило постановление, которое реализует январское решение Совета ЕС, и обязало МИД в ближайшие дни уведомить об изменениях Еврокомиссию.

В январе страны Евросоюза достигли договоренности об ужесточении визового режима для грузинских дипломатов и чиновников. В отношении этих лиц и членов их семей ввели запрет на посещение ЕС без виз для краткосрочного пребывания. Кроме того, им больше нельзя пользоваться упрощенной процедурой подачи заявлений на получение долгосрочных виз.

При этом на рядовых граждан республики Южного Кавказа эти ограничения не распространяются. Они по-прежнему могут путешествовать по ЕС без виз.

Напомним, около двух недель назад визовый режим для грузинских чиновников и дипломатов ввела Эстония.