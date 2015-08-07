Грузия углубляет сотрудничество с Катаром

Грузия и Катар начнут переговоры о свободной торговле. Переговоры могут начаться уже в рамках 5-го форума Шелкового пути.

Министр экономики Грузии Леван Давиташвили провел встречу с главой министерства торговли и промышленности Катара шейхом Фейсалом бин Тани Аль Тани.

В ходе беседы было принято решение о начале между двумя государствами переговоров о свободной торговле. Как пояснил грузинский министр, это аналог соглашения с ОАЭ.

Давиташвили также отметил, что в течение 2025 года будут совершены визиты катарских делегаций в Грузию, а также взаимные поездки грузинский представителей в Катар.

Министр подчеркнул, что данная работа ведется с целью еще большего углубления торгово-экономических отношений между Тбилиси и Дохой.

Переговоры могут начаться уже в рамках 5-го форума Шелкового пути, который запланирован на 22-23 октября текущего года. Министр пригласил катарскую сторону принять участие.