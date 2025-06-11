Вестник Кавказа

Венгрия заключит соглашение с Турцией о транзите российского газа

Венгрия заключит соглашение с Турцией о транзите российского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгрия и Турция заключат соглашение в ближайшее время. Оно увеличит транзитные поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Венгрия намерена заключить с Турцией соглашение, которое увеличит транзитные поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он напомнил, что в 2024 году объем поставок природного газа в Венгрию через Турцию превысил 7,5 млрд куб м. По словам министра, в 2025 году он вновь показывает рекорд.

"В этом году будет еще больше, поэтому сейчас мы хотели бы заключить соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе, особенно в области энергетики"

- Петер Сийярто

Подробности новых договоренностей, он не уточнил.

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