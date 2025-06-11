Венгрия заключит соглашение с Турцией о транзите российского газа

Венгрия и Турция заключат соглашение в ближайшее время. Оно увеличит транзитные поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток".
Венгрия намерена заключить с Турцией соглашение, которое увеличит транзитные поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Он напомнил, что в 2024 году объем поставок природного газа в Венгрию через Турцию превысил 7,5 млрд куб м. По словам министра, в 2025 году он вновь показывает рекорд.
"В этом году будет еще больше, поэтому сейчас мы хотели бы заключить соглашения, которые укрепят стратегическое сотрудничество между двумя странами в долгосрочной перспективе, особенно в области энергетики"
- Петер Сийярто
Подробности новых договоренностей, он не уточнил.