Венгрия предложила переговорную площадку для России и Украины

Венгрия может принять российско-украинские переговоры, рассказал сегодня глава МИД страны. Ранее данное предложение было направлено в Москву и Киев.

Венгрия готова предоставить переговорную площадку для украинского урегулирования, сообщил в четверг на полях ПМЭФ-2025 министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы готовы к этому (принять встречу РФ и Украины - ред) Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офисе президента Украины, я сказал им, что Венгрия готова принять какие-либо переговоры. Предложение в силе, мы его не отзывали"

– глава МИД Венгрии

Сийярто добавил, что если Венгрия может быть полезна в этом вопросе, она готова оказать содействие в урегулировании ситуации.

Ранее в Москве заявили, что российские переговорщики будут готовы к новой встрече с украинской стороной в Стамбуле после 22 июня