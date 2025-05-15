Вестник Кавказа

Делегация РФ готова приехать в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня

Делегация РФ готова приехать в Стамбул на переговоры с Украиной после 22 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская делегация может прибыть в Стамбул для переговоров с украинской стороной после 22 июня, рассказали в МИД России.

Представители России смогут прилететь в Стамбул на новый раунд переговоров с украинской делегацией после 22 июня, сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента нашей страны, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров"

– дипломат

Она добавила, что получает множество вопросов по поводу конкретных сроков проведения переговоров. По словам Захаровой, их планируется определить уже в ближайшее время. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что их предадут огласке члены и руководители самой российской делегации.

Напомним, после более чем трехлетнего перерыва российско-украинские переговоры возобновились весной 2025 года. Первый раунд прошел 16 мая, второй – 2 июня. Оба раза делегации Москвы и Киева встречались в Стамбуле.

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