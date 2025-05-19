Вестник Кавказа

Венгерская компания будет работать на нефтяных месторождениях в Азербайджане

Венгерская компания будет работать на нефтяных месторождениях в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев пригласил Венгрию к участию в разработке нефтяных месторождений.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил об укреплении сотрудничества с Венгрией в нефтегазовой отрасли. По словам Алиева, венгерская компания будет участвовать в освоении месторождений нефти в Азербайджане, контракт будет подписан в начале 2026 года. 

"Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии"

– Ильхам Алиев 

По словам президента Азербайджана, Баку и Будапешт продуктивно сотрудничают в энергетической отрасли. В частности, Венгрия участвует в освоении месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. 

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Венгрию, где встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

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