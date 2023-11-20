Вестник Кавказа

Великобритания сменила посла в Армении

Великобритания сменила посла в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Британским послом в Армении назначена Александра Коул. В свое время она работала заместителем посла Соединенного Королевства в Грузии.

Новым послом Великобритании в Армении стала Александра Коул. Об этом сказано на портале британского правительства.

На этом посту она сменит Джона Галлахера, возглавлявшего посольство с 2021 года. Она приступит к исполнению своих новых обязанностей в сентябре.

Ранее Коул работала замглавы дипмиссии в Грузии, а затем – в Катаре. Галлахер переведен на другую дипломатическую службу.

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