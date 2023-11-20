Великобритания сменила посла в Армении

Британским послом в Армении назначена Александра Коул. В свое время она работала заместителем посла Соединенного Королевства в Грузии.

Новым послом Великобритании в Армении стала Александра Коул. Об этом сказано на портале британского правительства.

На этом посту она сменит Джона Галлахера, возглавлявшего посольство с 2021 года. Она приступит к исполнению своих новых обязанностей в сентябре.

Ранее Коул работала замглавы дипмиссии в Грузии, а затем – в Катаре. Галлахер переведен на другую дипломатическую службу.