Великобритания сменила посла в Армении

Британским послом в Армении назначена Александра Коул. В свое время она работала заместителем посла Соединенного Королевства в Грузии.
Новым послом Великобритании в Армении стала Александра Коул. Об этом сказано на портале британского правительства.
На этом посту она сменит Джона Галлахера, возглавлявшего посольство с 2021 года. Она приступит к исполнению своих новых обязанностей в сентябре.
Ранее Коул работала замглавы дипмиссии в Грузии, а затем – в Катаре. Галлахер переведен на другую дипломатическую службу.