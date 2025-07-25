Великобритания может ввести санкции против Израиля за планы по Газе

Израиль может попасть под британские санкции, если решит установить контроль над Газой. В настоящее время британские чиновники занимаются разработкой возможных ограничительных мер.

Власти Великобритании задумались о возможном введении санкций в отношении Израиля в ответ на намерения премьер-министра Биньямина Нетаньяху установить полный контроль над сектором Газа. Об этом пишет газета Times.

По ее информации, чиновники ряда британских правительственных ведомств получили указания рассмотреть "надежные варианты действий" на случай, если Израиль решит реализовать данный план. Кроме того, Минобороны Великобритании может запретить военнослужащим Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) посещать учебные курсы в Соединенном Королевстве.

Ранее на этой неделе Нетаньяху сообщил, что еврейское государство собирается установить контроль над всем анклавом. Он подчеркнул, что их цель – установить "периметр безопасности", а не удерживание контроля над данной территорией.