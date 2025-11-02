Велаяти: Иран и Китай показывают образец конструктивного взаимодействия

Отношения Ирана и Китая могут служить образцом взаимовыгодных отношений двух сильных независимых государств, заявил сегодня на встрече с ведущими представителями китайской Академии общественных наук советник верховного лидера ИPИ.

В Тегеране сегодня прошла встреча советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти с делегацией из четырех ведущих представителей Академии общественных наук Китая.

Стороны обсудили региональные и международные события, двустороннее сотрудничество и пути дальнейшего углубления отношений между двумя странами, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

"Отношения Ирана и Китая находятся на своем наилучшем уровне; они глубоко укоренены, стабильны и носят стратегический характер. Сотрудничество Тегерана и Пекина… может служить эффективным примером конструктивного взаимодействия между независимыми государствами"

- Али Акбар Велаяти

Советник также отметил важность укрепления сотрудничества между Ираном, Китаем и Россией, подчеркнув: их общая задача - противодействие односторонней политике США. является общей приоритетной задачей этих государств.

С ним согласился заместитель директора Центра исследований Ближнего Востока и Африки китайской академии Тан, который назвал американскую политику вмешательства в дела региона корнем многих его проблем. Сотрудничество независимых государств может стать способом противодействия этим подходам, добавил ученый.

Обе стороны в ходе двухчасовой беседы подчеркнули необходимость продолжения консультаций, а также научного, исследовательского и электронного сотрудничества между исследовательскими центрами Ирана и Китая.