Важное место во внешней политике Азербайджана занимают его отношения с РФ – Айхан Гаджизаде

Представитель МИД Айхан Гаджизаде высказался о роли и месте Азербайджана в мировой политике и прокомментировал основные внешнеполитические аспекты развития его внешнеполитического курса.

Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы МИД Азербайджана дал интервью информационному агентству Report и прокомментировал нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, а также отметил место Азербайджана на мировом внешнеполитическом поприще. Он отметил, что освобождение азербайджанских территорий в 44-дневной войне, годовщину которой отметили в Республике, значительно повысило международный авторитет страны.

"Приглашение господина президента Ильхама Алиева на саммит в Шарм-эш-Шейхе со стороны президентов США и Египта - наглядный пример того, что Азербайджан признан активным актором на глобальном уровне"

– Айхан Гаджизаде

Кроме того, Гаджизаде подчеркнул историческое значение выступления главы государства Ильхама Алиева в ООН, поскольку оно дало продемонстрировать справедливость принципиальной политики Азербайджана.

"Речь следует оценивать как заявление миру о достигнутых Азербайджаном исторических успехах в условиях трансформации системы международных отношений"

– Айхан Гаджизаде

Важное место во внешней политике Азербайджана занимают его отношения с РФ: согласно словам Айхана Гаджизаде, они выстраиваются на принципе добрососедства и уважения между Баку и Москвой.

Также представитель МИД неоднократно затронул соглашения Азербайджана с Арменией, которые были достигнуты в Вашингтоне 8 августа текущего года. В частности, были упомянуты отмена действовавших ограничений на транзит грузов и "Маршрут Трампа" (TRIPP) через Зангезурский коридор.

Он упомянул, что участие Азербайджана в будущем Саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении будущего 2026 года, пока еще маловероятно.

"Благодаря своему геополитическому положению, энергетическим ресурсам и роли в региональной безопасности наша страна является стратегическим партнером для Европы"

– Айхан Гаджизаде

Отношения с Европейским союзом, по мнению Айхана Гаджизаде, также имеют достаточно перспектив для дальнейшего развития. В настоящее время Азербайджан – стратегический партнер 10 стран ЕС.

Вместе с тем, была упомянута роль Азербайджана в работе ШОС. Гаджизаде напомнил, что с 2015 года Азербайджан имеет статус партнера по диалогу. По его словам, АР отведена роль трансрегионального мультимодального транспортного узла, что принципиально важно для проектов стран-участниц ШОС.

Отдельно был поднят вопрос об азербайджано-сирийских отношениях: после фактического отсутствия деятельности в течение 12 лет азербайджанского посольства в Дамаске, в феврале текущего года она была восстановлена.

"11 апреля на полях форума в Анталье состоялась первая встреча президентов Ильхама Алиева и Ахмада аш-Шараа, давшая новый положительный импульс двусторонним отношениям"

– Айхан Гаджизаде

Также глава пресс-службы подчеркнул важность развития отношений Азербайджана со странами Африки в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.