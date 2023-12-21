Вашингтон призвал Тель-Авив замедлить войну

По данным американским СМИ, администрация Байдена постепенно теряет терпение в контактах с Биньямином Нетаньяху, проявляющим неуступчивость по всем вопросам. Американские власти уже прямо требуют от Тель-Авива снизить накал боевых действий в секторе Газа и создать больше условий для поставки туда гуманитарной помощи.

Агентство Axios побеседовало с высокопоставленными чиновниками в Белом доме и выяснило, что администрация президента Джозефа Байдена постепенно ожесточается по отношению к действиям правительства Биньямина Нетаньяху в секторе Газа и уже открыто требует, чтобы ЦАХАЛ понизила свою активность в зоне боевых действий.

Чиновники сообщили изданию, что Нетаньяху принципиально отказывается выполнять любые просьбы США, касающиеся деэскалации военного конфликта в секторе Газа, и это оставляет американским властям все меньше пространства для маневров между поддержкой Израиля и сохранения своего лица на мировой арене.

"Ситуация плохая, мы застряли. Терпение президента заканчивается"

– представитель Белого дома

Более того, Израиль по-прежнему не дает разморозить налоговые поступления для правительства Махмуда Аббаса на Западном берегу реки Иордан, из-за чего то не может функционировать, и создает слишком мало возможностей для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Также Нетаньяху не реагирует на предложения Вашингтона подумать о послевоенной жизни в секторе Газа. В совокупности неконтактность нынешнего правительства Израиля вызывает все большее разочарование США в своем союзнике.