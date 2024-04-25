Эрдоган пытается остановить Нетаньяху через торговлю

Турция полностью прекратила торговлю с Израилем.

Отношения Турции и Израиля до начала войны в Газе только-только начали нормализоваться. В 2022 году впервые за 15 лет президент Израиля Ицхак Герцог совершил визит в Анкару. Тогда он объявил, что постарается перезагрузить отношения, которые за последние годы переживали взлеты и падения. Однако те причины, из-за которых Анкара и Тель-Авив находились в состоянии условной "холодной войны", никуда не делись. Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжал защищать право палестинцев на свое государство. 7 октября 2023 года еле-еле налаженные связи снова оборвались.

Турция восприняла военную операцию Израиля в секторе Газа против ХАМАС как этническую чистку. Эрдоган от обычных обвинений в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху перешел к сравнениям его с Гитлером. На международном уровне, помимо осуждений, Анкара инициировала юридические процессы против ЦАХАЛ и Нетаньяху. На днях глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара приняла решение подключиться к делу о геноциде, возбужденному в Международном суде по иску ЮАР против Израиля. Со своей стороны Эрдоган заявил: "Турция всегда держала на повестке вопрос о геноциде Израиля против наших братьев в Газе. Мы сохраним эту позицию, несмотря на все давление".

Долгое время критики Турции обвиняли Анкару в том, что она на словах линчует официальный Тель-Авив, а на практике, кроме бойкота израильских футболистов, ничего не предпринимает. Эрдоган решил ответить критикам. В начале апреля Анкара ввела запрет на экспорт в Израиль следующей продукции: сталь, медь, красители, строительные материалы из железа и стали, технику, электрические и волоконно-оптические кабели, химические соединения и удобрения, авиационное топливо. Затем турецкий президент заявил, что его страна практически не торгует с Израилем. А на днях министерство торговли Турции подтвердило прекращение "всех экспортно-импортных операций" с Израилем.

Министр торговли Турции Омер Болат дал понять, что экспорт и импорт не возобновятся, пока не будет установлен долгосрочный режим прекращения огня в Газе. "Бескомпромиссная позиция Израиля и ухудшающаяся ситуация в секторе Газа побудили Турцию прекратить торговлю", - заявил он. Напомним, что Анкара приняла решение ограничить торговлю после отказа израильских властей предоставить воздушный коридор для оказания Турцией гуманитарной помощи Газе. СМИ сообщают, что с 2 мая турецкие порты получили приказ остановить отправку грузов в порты в порты Хайфы и Ашдода, а также не разгружать грузы, прибывающие из Израиля.

Со своей стороны Израиль винит Турцию в нарушении международного права. "Так ведет себя диктатор, игнорирующий интересы турецкого народа и бизнеса, игнорирующий международные торговые соглашения", - так в соцсетях на прекращение торговли отреагировал глава МИД Израиля Исраэл Кац. Он пообещал найти альтернативу поставкам из Турции. Для Тель-Авива Анкара входит в пятерку главных торговых партнеров. Тем временем позицию Турции разделяет ряд других стран, например, Бразилия. В американских СМИ появились слухи о возможной выдачи ордера на арест израильских чиновников со стороны Международного уголовного суда, включая самого Нетаньяху.

В Тель-Авиве рассчитывают на поддержку союзников. Нетаньяху надеется, что Запад выступит против решения об ордере МУС. "Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага, который нанесет ущерб самообороне не только Государства Израиль, но и всех демократических стран мира. Израиль ожидает, что эти лидеры будут использовать все свое влияние и все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить этого опасного шага, который будет представлять собой моральное и историческое банкротство", - сказал глава израильского Кабмина.

Соединенные Штаты сами не в восторге от поведения Израиля. Растущее число погибших в Газе и планы по наступлению на Рафах, о которых снова объявил Нетаньяху, грозят гуманитарной катастрофой, изоляцией Израиля и ростом антиамериканизма на Ближнем Востоке. Госдеп рассчитывает на поддержку стран региона для решения конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако не в состоянии оказать должного давления на Нетаньяху. Наблюдая за этим, турецкое правительство, с одной стороны, само усиливает давление на Тель-Авив, с другой стороны, выражает недовольство Вашингтону. Судя по всему, визит Эрдогана в Соединенные Штаты был отменен как раз из-за недовольства Турцией поведением США в отношении Израиля.

В случае начала израильской операции можно ожидать еще более решительных действий Турции. Ведь ее не устраивает не только вариант оккупации Газы, но и сепаратной сделки с выдворением ХАМАС из анклава и установлением альтернативного палестинского правительства. Последнюю схему США прорабатывают совместно с арабскими странами. Дойдет ли дело до военного столкновения Турции и Израиля, зависит от дальнейшего развития событий в Газе.