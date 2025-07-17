Вашингтон не планирует давать ЕС отсрочек в вопросе пошлин

США не намерены переносить дату вступление пошлин на европейский импорт, однако готовы к диалогу с Брюсселем и после дедлайна.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не намерен пересматривать сроки дедлайна для заключения договора о торговых тарифах. Согласно позиции Белого дома, соглашение должно быть достигнуто до 1 августа.

"Это окончательный дедлайн"

– Говард Латник

Латник отметил, что переговоры с Евросоюзом могут быть продолжены и после дедлайна, при этом пошлины будут уже действовать.

Напомним, что 1 августа в отношении импорта из ЕС должны вступить в силу пошлины в 30%.