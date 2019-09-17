В восстановлении лесов в освобожденных районах Азербайджана может участвовать Латвия

Азербайджан и Латвия могли бы сотрудничать в сфере лесного хозяйства. Европейская страна имеет значительный опыт в области восстановления лесных массивов.

Латвия могла бы принять участие в лесовосстановлении на освобожденных территориях Азербайджана, об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Армандо Краузе в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в Баку.

Он отметил, у Латвии имеется большой опыт в области восстановления лесов, больше половины территории страны покрыто лесами.

"Представляет важность сотрудничество в вопросах лесовосстановления на освобожденных территориях Азербайджана…. У нас достаточно опыта выращивания новых растений в питомниках. Мы можем сотрудничать в этой области, и Латвия может инвестировать в лесное хозяйство в Азербайджане"

– министр

Краузе добавил, что развитие лесной промышленности и лесного хозяйства играют важное значение в рамках борьбы с изменением климата и сокращения выбросов углерода.