В Турции задержали более 8,5 тыс нарушителей границы

ВС Турции задержали несколько тысяч нарушителей границы с начала года. Также продолжаются задержания боевиков РПК.

Военные Турции задержали свыше 8,5 тыс нарушителей границы с начала года, заявили в Минобороны республики. 

Сообщается, что за последнюю неделю на границе были задержаны 244 человека, в том числе член террористической организации. Свыше 700 человек были лишены возможности попасть в Турцию. 

Военные страны также продолжают операцию против боевиков РПК. Сообщается о задержании двух членов курдской организации, которые действовали на севере Ирака. Армия Турции проводит поиск укрытий и мест для хранения оружия вблизи границы.

