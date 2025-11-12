В Турции задержали более 8,5 тыс нарушителей границы

ВС Турции задержали несколько тысяч нарушителей границы с начала года. Также продолжаются задержания боевиков РПК.

Военные Турции задержали свыше 8,5 тыс нарушителей границы с начала года, заявили в Минобороны республики.

Сообщается, что за последнюю неделю на границе были задержаны 244 человека, в том числе член террористической организации. Свыше 700 человек были лишены возможности попасть в Турцию.

Военные страны также продолжают операцию против боевиков РПК. Сообщается о задержании двух членов курдской организации, которые действовали на севере Ирака. Армия Турции проводит поиск укрытий и мест для хранения оружия вблизи границы.