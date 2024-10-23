Вестник Кавказа

В Турции задержали 121 возможного участника организации Гюлена

В Турции задержали 121 возможного участника организации Гюлена
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции прошел масштабный рейд по задержанию подозреваемых в связях с запрещенной в стране организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Более 120 подозреваемых в соучастии организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) были задержаны в различных регионах Турции, сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей официальной странице в соцсети.

Подозреваемые были выявлены среди военных, студентов и представителей судебной власти. Им вменяют подготовку агитационных мероприятий в пользу организации Гюлена, запрещенной на территории Турецкой Республики.

Из задержанных во время операции 58 были отправлены под арест, над 29 – установлен судебный надзор, сообщается, что остальные будут находится под следствием.

Организация Гюлена FETÖ признана запрещенной в Турции, ее участников считают сопричастными к попытке госпереворота в стране, произошедшей летом 2016 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.