В Турции задержали 121 возможного участника организации Гюлена

В Турции прошел масштабный рейд по задержанию подозреваемых в связях с запрещенной в стране организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Более 120 подозреваемых в соучастии организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) были задержаны в различных регионах Турции, сообщил глава МВД страны Али Ерликая на своей официальной странице в соцсети.

Подозреваемые были выявлены среди военных, студентов и представителей судебной власти. Им вменяют подготовку агитационных мероприятий в пользу организации Гюлена, запрещенной на территории Турецкой Республики.

Из задержанных во время операции 58 были отправлены под арест, над 29 – установлен судебный надзор, сообщается, что остальные будут находится под следствием.

Организация Гюлена FETÖ признана запрещенной в Турции, ее участников считают сопричастными к попытке госпереворота в стране, произошедшей летом 2016 года.