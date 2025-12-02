Вестник Кавказа

В Турции задержали 12 человек по делу "тайной организации" FETO

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Турции задержали 12 студентов Фракийского университета, которые подозреваются в связи с террористическим движением FETO. Задержания прошли в пяти регионах страны.

Силовики Турции задержали 12 студентов в рамках уголовного дела о "тайной организации" FETO. Задержания прошли в пяти регионах Турции, передает TRT Haber. 

Правоохранители провели операции в Эдирне, Стамбуле, Бурсе, Биледжике и Чанаккале. Фигурантами стали студенты Фракийского университета, у которых в ходе обысков изъяли "цифровые материалы". 

Отметим, что в конце ноября силовые структуры Турции задержали свыше 90 человек, которые были связаны с гюленистами. Согласно информации силового ведомства страны, задержанные поддерживали FETO финансово, а также распространяли материалы общественного движения.

