В Турции задержали 12 человек по делу "тайной организации" FETO

Силовики Турции задержали 12 студентов в рамках уголовного дела о "тайной организации" FETO. Задержания прошли в пяти регионах Турции, передает TRT Haber.
Правоохранители провели операции в Эдирне, Стамбуле, Бурсе, Биледжике и Чанаккале. Фигурантами стали студенты Фракийского университета, у которых в ходе обысков изъяли "цифровые материалы".
Отметим, что в конце ноября силовые структуры Турции задержали свыше 90 человек, которые были связаны с гюленистами. Согласно информации силового ведомства страны, задержанные поддерживали FETO финансово, а также распространяли материалы общественного движения.