В Турции задержали 11 человек по делу о смертельном пожаре в Коджаэли

В Турции задержали подозреваемых в смертельном пожаре в Коджаэли. Причины трагедии выясняются.

Правоохранители Турции задержали 11 человек по делу о пожаре на предприятии в провинции Коджаэли, который унес жизни 6 человек, поведал глава Минюста страны Йылмаз Тунч.

"В связи с пожаром на предприятии в районе Диловасы провинции Коджаэли, в результате которого погибли шесть граждан, прокуратура города Гебзе проводит многостороннее и тщательное судебное расследование. В рамках расследования на данный момент задержаны 11 подозреваемых"

– Йылмаз Тунч

Отметим, что инцидент произошел в субботу днем. Шесть человек стали жертвами пожара, один пострадал. Власти создали комиссию экспертов из инженеров и химика для установления причин трагедии.