В Турции сегодня обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана

Опубликовано: 9:48, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Правительство Турции сегодня соберется под председательством Эрдогана. Темами обсуждений станут визит Путина и черноморская инициатива, нормализация между Баку и Ереваном, осквернение Корана в Европе.

В понедельник в рамках заседания правительства Турции состоится обсуждение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Правительственное заседание пройдет в Анкаре под председательством лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На повестке дня актуальные вопросы внутренней и международной политики:

визит в Турцию президента РФ Владимира Путина,

ситуация на Южном Кавказе и нормализация азербайджано-армянских отношений,

возобновление стамбульской сделки по вывозу зерна,

непрекращающиеся акции по сожжению Корана в Европе, в частности в Швеции,

борьба с терроризмом,

результаты восстановительных работ, проведенных за шесть месяцев в Кахраманмараше, пострадавшем от разрушительного землетрясения.