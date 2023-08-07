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В Турции сегодня обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана

В Турции сегодня обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана
© Фото: сайт президента Турции
Правительство Турции сегодня соберется под председательством Эрдогана. Темами обсуждений станут визит Путина и черноморская инициатива, нормализация между Баку и Ереваном, осквернение Корана в Европе.

В понедельник в рамках заседания правительства Турции состоится обсуждение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Правительственное заседание пройдет в Анкаре под председательством лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На повестке дня актуальные вопросы внутренней и международной политики:

  • визит в Турцию президента РФ Владимира Путина,
  • ситуация на Южном Кавказе и нормализация азербайджано-армянских отношений,
  • возобновление стамбульской сделки по вывозу зерна,
  • непрекращающиеся акции по сожжению Корана в Европе, в частности в Швеции,
  • борьба с терроризмом,
  • результаты восстановительных работ, проведенных за шесть месяцев в Кахраманмараше, пострадавшем от разрушительного землетрясения.
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