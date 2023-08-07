В Турции сегодня обсудят нормализацию отношений Баку и Еревана

Правительство Турции сегодня соберется под председательством Эрдогана. Темами обсуждений станут визит Путина и черноморская инициатива, нормализация между Баку и Ереваном, осквернение Корана в Европе.
В понедельник в рамках заседания правительства Турции состоится обсуждение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Правительственное заседание пройдет в Анкаре под председательством лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На повестке дня актуальные вопросы внутренней и международной политики:
- визит в Турцию президента РФ Владимира Путина,
- ситуация на Южном Кавказе и нормализация азербайджано-армянских отношений,
- возобновление стамбульской сделки по вывозу зерна,
- непрекращающиеся акции по сожжению Корана в Европе, в частности в Швеции,
- борьба с терроризмом,
- результаты восстановительных работ, проведенных за шесть месяцев в Кахраманмараше, пострадавшем от разрушительного землетрясения.