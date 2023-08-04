Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану

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Азербайджан на заседании ООН выступил с призывом к Армении выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Также армянская сторона призывается к добросовестному участию в мирных переговорах.

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций Яшар Алиев в рамках открытых прений в Совбезе ООН на тему "Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами" призвал Ереван отказаться от нагнетания напряженности в регионе, сесть за стол переговоров и возместить Баку нанесенный ущерб.

Прежде всего он заявил, что Азербайджан осуждает усилия Армении по злоупотреблению вопросом гуманитарной помощи, об этом говорят и попытки провоза контрабанды через ППП "Лачин" в автомобилях, используемых МККК, и блокирование дороги Агдам-Ханкенди даже для гуманитарных грузов.

"Такой отказ в гуманитарной помощи свидетельствует о зловещем намерении Армении создать ложную картину так называемого "гуманитарного кризиса" в регионе"

– Яшар Алиев

На заседании Совбеза ООН прозвучали слова о том, что Ереван должен компенсировать причиненный ущерб.

"Армянская сторона должна положить конец минному террору, пролить свет на судьбу около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, возместить ущерб, нанесенный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами"

– Яшар Алиев

В своем выступлении дипломат отметил, что Азербайджан продолжит решительно защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность, а также остается привержен целям мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона.

Урегулирование после мирного договора

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, вопрос о компенсации за ущерб, нанесенный Арменией Азербайджану, рано или поздно станет центральным в армяно-азербайджанском урегулировании. "Хотя многие эксперты говорят о том, что тема компенсации за разрушения в Карабахе и Восточном Зангезуре является чем-то отдаленным, она никуда не уходит с повестки урегулирования, пусть и долгосрочной. На текущем этапе решаются вопросы стабилизации мира в регионе и первичной нормализации отношений двух государств – отказ Армении от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, открытие коммуникаций, делимитация границ, параллельно развивается процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское правовое поле. Итогом текущего этапа станет подписание мирного договора. Однако и после заключения мирного договора понадобится выполнить ряд задач", - сказал он.

"Одна из таких задач – выдача Арменией Азербайджану военных преступников, совершавших злодеяния в годы Карабахской войны. Армянскому государству и обществу в целом необходимо провести работу над собой, отказаться от идеологии нжде-балаяновского национализма и концепции осажденной крепости, для этого потребуется пересмотреть отношения с диаспорой и поставить национальные интересы выше националистических иллюзий. В том числе это означает признание преступлений против человечности, жертвами которых стали жители Азербайджана. Армения в буквальном смысле должна покаяться в грехах своих граждан. Без этого не решить и другую задачу – возвращение азербайджанского населения в Армению. Мир на Южном Кавказе будет полноценным только тогда, когда национализм исчезнет с его карты, иначе напряженность будет сохраняться", - обратил внимание Андрей Петров.

"Но ответственность за преступления Карабахской войны должны понести не только конкретные организаторы и исполнители массовых убийств, разрушений и изгнаний – их ждет справедливый суд и тюрьма – но и государство, от имени которого они совершали свои злодеяния. Оккупировав 20% территории Азербайджана, Армения на протяжении трех десятилетий занималась их последовательным разрушением. Агдам, Физули, Джебраил были стерты с лица с земли не в ходе боевых действий, а в годы прекращения огня – здания попросту разобрали на кирпичи и строительный камень и вывезли в Армению. Ереван должен ответить за это – и за оккупацию, и за насилие, и за разрушения, и за разграбление азербайджанского имущества. Режим Никола Пашиняна, конечно, недоволен, что за преступления его политических врагов из клана Кочаряна и Саргсяна придется отвечать ему, но другого выхода тут нет. Ущерб был нанесен, и его следует возместить", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".