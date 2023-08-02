Ильхам Алиев: Азербайджан хочет мира с Арменией

Опубликовано: 10:19, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая участие в глобальном медиафоруме, который проходил в культурной столице Азербайджана городе Шуша 21-23 июля, дал большое интервью телеканалу "Евроньюс". Сегодня оно было показано в эфире.

В ходе интервью телеканалу "Евроньюс", которое президент Азербайджана Ильхам Алиев дал в Шуше, он отметил, что подписание Декларации 10 ноября 2020 года на самом деле не обеспечивало устойчивого мира. Это не был мирный договор – лишь Декларация, но де-факто это был акт о капитуляции Армении.

Азербайджан начал выдвигать инициативы, чтобы найти окончательное решение проблем с Арменией, и сделал это публично.

"Мы объявили, что нам необходимо подписать мирный договор. Но, опять же, все было расплывчато. Тогда мы разработали принципы мирного соглашения, которые представляют собой хорошо известные принципы международного права, а именно: взаимное признание территориальной целостности, суверенитета, международных границ друг друга, делимитация границ, неприменение силы или угроза силой. И мы выдвинули наше предложение. Мы - страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию и восстановившая справедливость силой. Мы были авторами нового мирного процесса. Я бы не сказал, что он идет очень гладко, но мы все равно не теряем оптимизма, ибо сейчас мы ведем очень активные переговоры на уровне министров иностранных дел обеих стран"

- Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что мирные переговоры проводились министрами иностранных дел, а их встречи в Брюсселе были организованы президентом Европейского совета. Эти переговоры фактически позволяют затрагивать ряд очень чувствительных вопросов - будущие параметры границ, ситуацию, связанную с коммуникациями.

"По итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву — Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит. Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение"

- Ильхам Алиев

При этом Азербайджан готов поддержать любого актора, участие которого приведет к заключению мирного соглашения, подчеркнул азербайджанский лидер, напомнив, что помимо Брюсселя, переговоры между министрами иностранных дел проходили в Вашингтоне и России.

"Если будет предложено какое-то другое место, мы, конечно, согласимся и с этим. Для нас важно договориться и получить результат. Конечно, мы понимаем существование определенного геополитического соперничества между некоторыми игроками и их попытки стать более активными. Мы высоко ценим это. Наличие здорового соперничества приведет только к хорошим результатам"

- Ильхам Алиев

Затронул президент Азербайджана в своем интервью телеканалу и тему погранично-пропускного пункта в Лачинском коридоре, отметив, что с тех пор, как он был установлен 23 апреля, уже более двух тысяч жителей Карабаха без проблем перешли в Армению и обратно, тем не менее, 15 июня Армения совершила очередную военную провокацию, в результате чего был ранен один из азербайджанских пограничников.

"Дорога была временно закрыта для проведения расследования. Но она была заново открыта. Комитет Красного Креста начал вновь перевозить по ней медикаменты и эвакуировать пациентов, нуждающихся в лечении в Армении, однако при проверке грузовиков ККК в них были обнаружены контрабандные товары — сигареты, айфоны, бензин, после чего дорога снова была заблокирована"

- Ильхам Алиев

Что касается мирных переговоров, азербайджанский лидер отметил, что единственным камнем преткновения было то, что Армения не хотела официально признавать Карабах частью Азербайджана.

"Да, они сделали это устными заявлениями, что тоже является их позицией. Но они должны поставить подпись под документом. Я не думаю, что эти два вопроса взаимосвязаны, так как надеюсь, что мирные переговоры с Арменией закончатся успешно. Надеюсь, это произойдет в ближайшие месяцы"

- Ильхам Алиев

Теперь на повестке дня стоит вопрос о мире, и если Армения хочет мира, то он будет достигнут, потому что у Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении, и он не хочет, чтобы такие претензии были у Армении к Азербайджану, заявил Ильхам Алиев.

"Люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, - они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, и не потому, что Армения обвиняет нас в организованной этнической чистке, нет. Мы предоставляем им выбор. Ну как еще они могут жить на нашей территории, будучи гражданами либо Армении без какого-либо юридического на то разрешения, либо гражданами никем не признанной так называемой "НКР"?! Поэтому я думаю, что это законный подход, который соответствует международной практике. Той практике, которую мы видим во многих европейских странах, также борющихся с сепаратизмом"

- Ильхам Алиев

Говоря о 44-дневной войне, президент Азербайджана подчеркнул, что это была миссия его политической жизни, которая завершилась успешно. Он напомнил, что Азербайджан выиграл войну вопреки многим факторам, включая политические и факторы, связанные с многолетними инфраструктурными проектами на оккупированных территориях, которые очень затрудняли военнослужащим прорыв нескольких линий обороны.

"Дороги Победы", как я ее потом назвал, не существовало. Именно по ней наши военнослужащие двигались в сторону Шуши. Они поднимались по этим скалистым горам. Несмотря на все это, несмотря на мощную политическую поддержку со стороны многих стран, где существует большая армянская диаспора, мы сделали то, что должны были сделать - восстановили справедливость, восстановили свою территориальную целостность. Мы воевали на своей земле; мы не воевали на армянской земле. И мы победили. Это была миссия номер один, которая завершена. А сейчас мы говорим о мире"

- Ильхам Алиев