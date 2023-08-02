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Ильхам Алиев: офис МККК в Карабахе должен быть в подчинении Баку

Ильхам Алиев: офис МККК в Карабахе должен быть в подчинении Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Азербайджана заявил о недопустимости ситуации, когда офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости подчинения офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Карабахе не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

«К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах – это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?»

– Ильхам Алиев

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Ильхам Алиев обратился к армянскому населению Азербайджана

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