Ильхам Алиев: офис МККК в Карабахе должен быть в подчинении Баку

Президент Азербайджана заявил о недопустимости ситуации, когда офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости подчинения офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Карабахе не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

«К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах – это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?»