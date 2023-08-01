Ильхам Алиев обратился к армянскому населению Азербайджана

Опубликовано: 21:21, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский президент в интервью СМИ выступил с призывами к жителям Армении и к армянскому населению Карабахского региона Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку не хочет никаких войн.

Президент Азербайджана в интервью обратился к армянским жителям Карабахского экономического района Азербайджана, а также к гражданам Армении.

Ильхам Алиев обратил внимание армянских граждан на то, что Баку хочет мира с Ереваном.

"Еще одно послание к ним – четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил. На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку - война разрушила эти нарративы"

– глава государства

Президент Азербайджана подчеркнул также, что в Азербайджане больше не хотят никаких войн, ни сейчас, ни когда бы то ни было в будущем.

Обращение к армянам в Карабахе

Армянское население Карабаха Ильхам Алиев призвал больше не верить своим т. н. "лидерам", от которых исходила лишь ложь.

"Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана убежден, что если армянские жители Карабаха послушают его, то они поймут его слова, так как знают, что он выполняет их.

Россия и Азербайджан

Ильхам Алиев коснулся и отношений Баку и Москвы. Он охарактеризовал российско-азербайджанские отношения как сбалансированные.

"Они основывались на признании национальных интересов и, конечно, территориальной целостности и суверенитета друг друга"

– президент Азербайджана

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перспективы мирного соглашения с Арменией

Глава государства подчеркнул: если Ереван окончательно уйдет от желания оспорить территориальную целостность Азербайджана, то мирное решение будет найдено вскоре после этого.

"Основное внимание пунктам мирного договора уделяют министры. Наши же встречи создают лишь хорошую атмосферу. Но если мы увидим конструктивный подход с армянской стороны и, самое главное, если она полностью откажется от стремления оспорить нашу территориальную целостность, то очень скоро, может быть, даже к концу года, мы сможем найти мирное решение"

– Ильхам Алиев

Вопрос армяно-азербайджанской границы

В то же время, напомнил президент, Армения дала обязательство дать доступ к азербайджанскому эксклаву, то есть Нахчывану, но вопрос до сих пор не решен. По его словам, на встречах с армянским премьер-министром есть возможность поднимать чувствительные темы, включая будущие параметры границ, ведь армяно-азербайджанская граница все еще не определена.

"Потому что как только распался Советский Союз, мы столкнулись с этой агрессией. Так как же будет выглядеть граница, какова будет реальная ситуация на местности? Как сложится ситуация с коммуникациями? Ведь по итогам Второй Карабахской войны Армения подписалась под обязательством предоставить нам доступ к нашему эксклаву – Нахчывану. Но этого до сих пор не происходит",

– глава государства