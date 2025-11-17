Вестник Кавказа

В Турции подвергли критике действия Израиля в Сирии

© Фото: сайт МИД Турции
Анкара снова подвергла критике действия Израиля на юге Сирии, отметив, что активность Тель-Авива способствует росту напряженности в регионе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что политика Израиля по Сирии вызывает раздражение Анкары, так как создает условия для роста напряженности. 

По словам Фидана, активность Тель-Авива в провинциях Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда формирует очаг напряженности. Власти Турции должны продолжать деятельность для обеспечения безопасности, отметил глава турецкой дипломатии. 

"Чтобы противостоять этому риску, мы применили системный подход к нашим усилиям по укреплению контртеррористического потенциала Сирии. Мы никогда не допустим возникновения враждебной обстановки, которая может угрожать нашей национальной безопасности в Сирии"

– Хакан Фидан 

Фидан также отметил, что все экстремистские группировки на территории арабской республики должны сложить оружие. По словам главы МИД Турции, Анкара работает в этом направлении совместно с Дамаском и Вашингтоном.

