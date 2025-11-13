Новая система по борьбе с беспилотниками представлена в Турции

Турецкая компания MKE разработала новую антидроновую систему. Она способна успешно устранять угрозы со стороны БПЛА самых разных типов.
В Турции продемонстрировали систему ближнего ПВО TOLGA, предназначенную для противодействия угрозам со стороны беспилотников. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Система была разработана турецкой компанией MKE в целях защиты сухопутных подразделений, критически важных объектов, мобильных конвоев, обороны баз и защиты морских платформ.
В ходе проведенных испытаний MKE TOLGA успешно справилась с задачами по устранению угроз со стороны вражеских БПЛА, атакующих в 8 различных сценариях.
Как отмечается, она способна успешно бороться с мини- и микро-БПЛА, а также с дронами-камикадзе с функцией FPV.