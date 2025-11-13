Вестник Кавказа

Новая система по борьбе с беспилотниками представлена в Турции

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Турецкая компания MKE разработала новую антидроновую систему. Она способна успешно устранять угрозы со стороны БПЛА самых разных типов.

В Турции продемонстрировали систему ближнего ПВО TOLGA, предназначенную для противодействия угрозам со стороны беспилотников. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Система была разработана турецкой компанией MKE в целях защиты сухопутных подразделений, критически важных объектов, мобильных конвоев, обороны баз и защиты морских платформ.

В ходе проведенных испытаний MKE TOLGA успешно справилась с задачами по устранению угроз со стороны вражеских БПЛА, атакующих в 8 различных сценариях.

Как отмечается, она способна успешно бороться с мини- и микро-БПЛА, а также с дронами-камикадзе с функцией FPV.

