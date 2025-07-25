В Терсколе перезахоронили останки 16 защитников Кавказа

Поисковики общественной организации "Мемориал Эльбрус" сегодня перезахоронили на кладбище села Терскол в Приэльбрусье останки 16 бойцов Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны сражавшихся в Битве за Кавказ.

Сегодня в кабардино-балкарском селе Терскол в Приэльбрусье прошла церемония перезахоронения останков 16 солдат Красной армии, павших в сражениях за Кавказ во время Великой Отечественной войны, сообщила руководитель поисковой общественной организации "Мемориал Эльбрус", член Российского военно-исторического общества Фатима Тилова.

"В Терсколе перезахоронили останки 16 человек. Это красноармейцы, которые участвовали в освобождении Эльбруса. Останки были найдены поисковиками на ледниках на высоте свыше 3,5 тыс м в течение 2023 и 2024 годов"

- Фатима Тилова

Среди павших в Битве за Кавказ - останки солдат роты 214-го кавалерийского полка под руководством Гургена Григорианца, теперь они нашли покой в братской могиле у мемориала погибшим в годы войны в Терсколе, передает "Это Кавказ".

Церемонию приурочили к 80-летию Великой Победы, отмечаемом в этом году.