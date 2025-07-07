По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения дома в Тбилиси.
В Тбилиси обрушился пятиэтажный дом, инцидент произошел возле вокзала. На место ЧП прибыли специалисты спасательной службы, жителей дома эвакуируют, сообщили в МВД Грузии.
Согласно предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадавший госпитализирован.
Как отметил мэр столицы страны Каха Каладзе, здание было аварийным. Однако часть жильцов отказалась покинуть квартиры, несмотря на просьбы городских властей.
"Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Однако часть жильцов отказалась от этого предложения"
– Каха Каладзе