Вестник Кавказа

В Тбилиси обрушился пятиэтажный дом

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения дома в Тбилиси.

В Тбилиси обрушился пятиэтажный дом, инцидент произошел возле вокзала. На место ЧП прибыли специалисты спасательной службы, жителей дома эвакуируют, сообщили в МВД Грузии. 

Согласно предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадавший госпитализирован. 

Как отметил мэр столицы страны Каха Каладзе, здание было аварийным. Однако часть жильцов отказалась покинуть квартиры, несмотря на просьбы городских властей. 

"Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Однако часть жильцов отказалась от этого предложения"

– Каха Каладзе

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1135 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.