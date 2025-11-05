В столицу Азербайджана прилетел министр национальной обороны Турции

Глава министерства национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл с визитом в Баку, чтобы принять участие в параде, посвященном 5-й годовщине Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Сегодня в Международном аэропорту Баку Гейдар Алиев встречали высокого гостя – во главе представительной делегации в Азербайджан прилетел министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, который уже завтра, 8 ноября, примет участие в мероприятиях по случаю 5-й годовщины Победы армии Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Министра оборонный в аэропорту встречали посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн и другие официальные лица, передает Trend.

В составе турецкой делегации - начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий Военно-морскими силами страны адмирал Эрджумент Татлыоглу, командующий ее Военно-воздушными силами генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу и командующий Сухопутными войсками генерал армии Метин Токель, говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.