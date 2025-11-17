В Ставропольском крае увеличили производство сахарной свеклы на 13%

В Ставропольском крае в этом году собрали более 1,6 млн тонн сахарной свеклы. Выросли показатели урожайности, а также площадь посадок культуры.

Повышенный урожай сахарной свеклы зафиксирован в этом году на Ставрополье. В регионе собрали свыше 1,6 млн тонн культуры, рассказали в краевом аграрном ведомстве.

Сообщается, что урожайность стала выше на 10%. Наиболее значительные объемы культуры удалось собрать в Новоалександровском округе – свыше 530 тыс тонн. Также более 500 тыс тонн собрано в Кочубеевском округе.

По информации ведомства, в этом году площадь посадок составила более 36 тыс га, что на 1 тыс га превысило показатели прошлого года.

Подчеркивается стабильно высокий интерес к культуре среди аграриев региона на фоне экономической выгоды.