Вестник Кавказа

В Ставропольском крае увеличили производство сахарной свеклы на 13%

В Ставропольском крае увеличили производство сахарной свеклы на 13%
© Фото: Минсельхоз Ставропольского края
В Ставропольском крае в этом году собрали более 1,6 млн тонн сахарной свеклы. Выросли показатели урожайности, а также площадь посадок культуры.

Повышенный урожай сахарной свеклы зафиксирован в этом году на Ставрополье. В регионе собрали свыше 1,6 млн тонн культуры, рассказали в краевом аграрном ведомстве. 

Сообщается, что урожайность стала выше на 10%. Наиболее значительные объемы культуры удалось собрать в Новоалександровском округе – свыше 530 тыс тонн. Также более 500 тыс тонн собрано в Кочубеевском округе. 

По информации ведомства, в этом году площадь посадок составила более 36 тыс га, что на 1 тыс га превысило показатели прошлого года. 

Подчеркивается стабильно высокий интерес к культуре среди аграриев региона на фоне экономической выгоды.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
620 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.