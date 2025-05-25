В Ставрополе стартовало производство российских стоматологических имплантатов

На предприятии в Ставрополе началось серийное производство российских инновационных стоматологических имплантатов, разработанных учеными трех вузов Северного Кавказа.

Вскоре россиянам не придется платить астрономические суммы за установку импортных стоматологических имплантатов – в Ставрополе начали серийно выпускать отечественные, с биосовместимым покрытием, разработанных российскими учеными, рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Наш проект объединил разработки трех университетов, а в итоге отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии"

- исполняющая обязанности ректора СКФУ Татьяна Шебзухова

Отечественные качественные имплантаты, разработанные научным коллективом СКФУ, Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и Дагестанского государственного университета (ДГУ), обработаны тончайшим биосовместимым нанопокрытием, которое повышает их приживляемость, успешно конкурируя с лучшими зарубежными аналогами, и, что немаловажно, существенно дешевле их.

Уже до конца года на предприятии планируется изготовить и выпустить на рынок первые пять тысяч серийных изделий, передает РИА Новости.