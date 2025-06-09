Вестник Кавказа

В США назначили советника СНБ по Ближнему Востоку - СМИ

Флаги США
© Фото: Динара Хаирова
В Вашингтоне назначен советник СНБ по Ближнему Востоку, им стал Уолл. Прежде он работал в разведывательном управлении Пентагона.

В Вашингтоне назначили куратора по вопросам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, сообщает со ссылкой на источники портал Axios.

Советником СНБ по ближневосточному региону стал Уэйн Уолл. Он работал в разведывательном управлении Министерства обороны США последние несколько лет, а ранее был куратором по Ближнему Востоку в Центральном командовании ВС.

Ранее Axios сообщал, что Вашингтон занят глубокой реорганизацией СНБ, которому планируется отвести роль координационно-консультативного органа.

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