В СКФО построят и модернизируют девять медицинских учреждений

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В СКФО в течение девяти лет обновят или построят девять больниц. Работы проведут на Ставрополье, в КБР, Ингушетии и Дагестане.

Четыре региона СКФО к 2036 году получат девять медицинских учреждений, которые будут модернизированы или построены в рамках схемы территориального планирования. 

Согласно информации российского кабмина, в проект модернизации включили пять медицинских учреждений на Ставрополье, инфекционную больницу и онкодиспансер в Нальчике, больницу в Дербенте, а также республиканскую больницу в Назрани. 

Бюджет проекта модернизации медицинских учреждений станет известен позднее. Всего в стране модернизируют 136 медицинских организаций. 

Ранее стало известно, что в Ингушетии в следующем году начнут строительство больницы на 450 мест.

