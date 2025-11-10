В Ингушетии начнется строительство республиканской больницы в 2026 году

Власти Ингушетии анонсировали строительство новой больницы на 450 коек. Также ожидается строительство поликлиники.

В Ингушетии в следующем году стартует строительство республиканской больницы на 450 мест. Также при учреждении будет функционировать поликлиника на 250 посетителей в смену, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Нас уже включили в программу, и мы будем строить объединенную, так скажем, республиканскую больницу, которая будет рассчитана на 450 коек, а также поликлинику на 250 посещений в смену"

– Махмуд-Али Калиматов

По словам Калиматова, финансирование начнет поступать в грядущем году. Как отметил глава республики, текущее здание больницы не отвечает масштабу региона.

Здание поликлиники в Магасе планируется возвести в 2027-2028 годах.