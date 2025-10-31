Ингушетия стала лидером России по трем нацпроектам

Властям Ингушетии удалось выйти в лидеры по трем национальным проектам в России - на развитие социальной сферы и туризма направлено более 4,1 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд федеральных средств, поведал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"По ряду направлений мы опережаем среднероссийские показатели. Так, по проектам "Экология" и "Эффективная и конкурентная экономика" достигнуто 100% исполнение, а по проектам "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни" и "Туризм" - показатели выше средних по стране"

- Махмуд-Али Калиматов

Особое внимание в регионе уделяется социальным национальным проектам, направленным на улучшение жизни населения: так, завершается строительство 11 участков дорожного хозяйства, благоустраиваются 23 общественные территории, идет капитальный ремонт шести школ и двух детских садов.

Также завершается строительство участковой больницы в Али-Юрте и фельдшерско-акушерского пункта в Чемульге, - добавил глава региона.