В Сирии произошли столкновения между армией и курдами

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В районе Алеппо курдские формирования вступили в бой с армией правительства.

На востоке сирийского Алеппо произошли столкновения между частями сирийской армии и курдскими группировками движения "Сирийские демократические силы", передает SANA. 

Согласно данным СМИ, перестрелка между курдами и сирийской армией привела к гибели одного военного. Напряженная ситуация возникла из-за регулярных обстрелов позиций армии Сирии, а также блокирования дороги в сторону Алеппо. 

Как отметили в военном ведомстве Сирии, курдские формирования подобными действиями нарушают договоренности с Дамаском. 

Напомним, что в середине июля на юге Сирии обострилась ситуация между друзами и бедуинами. Противостояние привело ко вмешательству Дамаска и Тель-Авива.

