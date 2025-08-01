В Сирии произошли столкновения между армией и курдами

В районе Алеппо курдские формирования вступили в бой с армией правительства.

На востоке сирийского Алеппо произошли столкновения между частями сирийской армии и курдскими группировками движения "Сирийские демократические силы", передает SANA.

Согласно данным СМИ, перестрелка между курдами и сирийской армией привела к гибели одного военного. Напряженная ситуация возникла из-за регулярных обстрелов позиций армии Сирии, а также блокирования дороги в сторону Алеппо.

Как отметили в военном ведомстве Сирии, курдские формирования подобными действиями нарушают договоренности с Дамаском.

Напомним, что в середине июля на юге Сирии обострилась ситуация между друзами и бедуинами. Противостояние привело ко вмешательству Дамаска и Тель-Авива.