В санкционные списки ЕС попали еще пятеро граждан России

Еще пятеро россиян попали под санкции Европейского союза. Их финансовые активы заморозили, а также запретили им въехжать на территорию ЕС.

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти россиян. Соответствующее решение было принято 15 июля по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС.

В документе подчеркивается, что все эти лица ответственны за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и оппозиции. При этом в Совете ЕС не назвали имена людей, попавших в черный список.

Всем им запрещен въезд в страны ЕС. Их финансовые активы в европейских юрисдикциях будут заморожены.

Данные ограничительные меры не имеют отношения к 18-му пакету антироссийских санкций, которые в настоящее время стремятся согласовать страны ЕС.