Вестник Кавказа

В Ростовской области возобновилось движение поездов - РЖД

В Ростовской области возобновилось движение поездов - РЖД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ростовской области поезда движутся в обход поврежденного участка, сообщает РЖД. Минувшей ночью железнодорожное движение через станцию Сальск прерывалось из-за ЧП с беспилотником.

Утром во вторник РЖД удалось восстановить движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, составы идут в обход поврежденного обломками БПЛА участка.

"Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка"

– РЖД

В компании уточнили, что на поврежденном участке проводятся работы по восстановлению контактной сети.

Движение поездов через станцию Сальск было приостановлено в ночь с понедельника на вторник в 02:00.

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