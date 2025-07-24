Падение БПЛА заблокировало движение поездов в Ростовской области

Обломки сбитого российской системой противовоздушной обороны в Ростовской области беспилотного летательного аппарата заблокировали движение девяти пассажирских поездов на станции Сальск, сообщили в РЖД.

Обломки сбитого российскими зенитчиками беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и загоревшийся после этого грузовой состав стали причиной того, что на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять пассажирских поездов, направляющихся на южные курорты России и обратно, сообщила в своем Telegram-канале крупнейшая компания-перевозчик "Российские железные дороги" (РЖД).

"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов - № 59 Новокузнецк - Кисловодск, № 523 Екатеринбург - Адлер, № 255 Челябинск - Новороссийск, № 509 Казань - Новороссийск, № 524 Адлер - Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа, № 254 Новороссийск - Уфа, № 98 Кисловодск - Тында, № 202 Анапа - Красноярск"

- РЖД

Компания взяла на себя обеспечение питанием пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, сотрудники компании делают все для сокращения времени задержки движения поездов, говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура уже взяла на контроль ситуацию с задержками поездов.