В Росрыболовстве оценили ущерб биоресурсам от крушения танкеров в Керченском проливе

Ущерб промысловым видам рыб Черного моря от крушения танкеров в Керченском проливе оценили в 2,5 млрд рублей.

В Росрыболовстве подсчитали ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе. Согласно подсчетам экспертов, биоресурсам Черного моря нанесен ущерб на 2,5 млрд рублей, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

"Согласно методике сделан расчет оценки ущерба, который составил 2,5 млрд руб. Соответственно далее будем предъявлять его нарушителям — владельцам нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"

– Илья Шестаков

Согласно словам Шестакова, эксперты провели три исследования. В частности, учитывалось ухудшение условий для многих видов рыб, а также подсчитаны затраты на экологическую реабилитацию.

Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе произошло в декабре прошлого года. Росприроднадзор оценил ущерб экологии региона в 85 млрд рублей, иск владельцем танкеров направлен в суд.