В Прохладном обновят водовод за 76 млн рублей

Власти КБР объявили о проекте модернизации коммунальной инфраструктуры в Прохладном за 76 млн рублей. Планируется обновление водовода.
В кабардино-балкарском Прохладном проведут работы по модернизации главного водовода города. На реализацию проекта направят свыше 76 млн рублей, рассказали в пресс-службе республиканской администрации.
В рамках проекта планируется заменить более 4 км труб, что позволит улучшить подачу воды для жилых кварталов и социальных объектов.
Как отметили местные власти, проект призван решить проблему с перебоями подачи воды.
Ранее сообщалось о продлении парка в Прохладном. Городские власти планируют благоустроить набережную реки Малка.