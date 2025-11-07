Вестник Кавказа

В Прохладном обновят водовод за 76 млн рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР объявили о проекте модернизации коммунальной инфраструктуры в Прохладном за 76 млн рублей. Планируется обновление водовода.

В кабардино-балкарском Прохладном проведут работы по модернизации главного водовода города. На реализацию проекта направят свыше 76 млн рублей, рассказали в пресс-службе республиканской администрации. 

В рамках проекта планируется заменить более 4 км труб, что позволит улучшить подачу воды для жилых кварталов и социальных объектов. 

Как отметили местные власти, проект призван решить проблему с перебоями подачи воды. 

Ранее сообщалось о продлении парка в Прохладном. Городские власти планируют благоустроить набережную реки Малка.

