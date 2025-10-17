В поселке Дагомыс в Сочи пылает масштабный пожар

В поселке Дагомыс в курортном Сочи сегодня вечером вспыхнул масштабный пожар в частном секторе, которому почти сразу был объявлен повышенный ранг сложности – огонь охватил несколько частных домов.

Благодаря оперативным действиям сочинским спасателям удалось локализовать пожар, сегодня вечером охвативший несколько частных домов в поселке Дагомыс в Сочи, сейчас огонь ограничен на площади 350 кв м, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного дома... В 19.14 мск огнем охвачено три частных домовладения и один автомобиль... Площадь пожара 350 кв м... В 19.44 мск пожар локализован"

- МЧС Кубани

Начался пожар сразу с двух частных домов, огонь охватил площадь в 200 кв м, после чего пламя перешло на соседние постройки.

Сейчас его тушат 69 человек и 21 единица техники, в том числе 43 спасателя и 12 единиц техники МЧС России, добавили в главке ведомства.