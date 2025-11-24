В первую тройку торговых партнеров Узбекистана вошли Россия, Китай и Казахстан

Узбекистан за 10 месяцев текущего 2025 года нарастил внешнюю торговлю до 29 миллиардов долларов, а список крупнейших экспортных направлений страны возглавили Россия, Китай и Казахстан.

Власти Узбекистана за десять месяцев текущего 2025 года смогли добиться роста экспорта продукции страны до $29 млрд, продемонстрировав рост почти на треть по сравнению с тем же периодом минувшего 2924 года, свидетельствуют данные Национального комитета по статистике.

Рост экспорта составил 27,8 %, а основной объем поставок пришелся на несколько ключевых стран, показавших лидерство в структуре внешней торговли. На первом месте по объему экспорта находится Россия – $3,6 млрд, на втором - Китай с $1,6 млрд, а третье делят Казахстан и Афганистан – на каждую из стран приходится по $1,2 млрд экспорта из Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Импорт Узбекистана за девять месяцев текущего 2025 года составил $33,1 млрд, выросши на 15,6% по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года, добавили в Нацстате страны.