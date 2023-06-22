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В пятницу Москву зальют дожди – и это хорошая новость

В пятницу Москву зальют дожди – и это хорошая новость
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москву и Подмосковье ждет дождливая пятница, но это хорошая новость. За сутки выпадет до 20% осадков. Почему это хорошо, рассказал Вильфанд.

Дожди могут начаться в Москве предстоящей ночью и продолжиться в пятницу днем. За сутки выпадет значительная доля нормы осадков за месяц.

По наблюдениям метеорологов, сейчас в столичном регионе дефицит осадков.

«Если даже в среднем завтра выпадет около 15 мм - это примерно 20% от нормы, что хорошо насытит почву влагой»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Дождь в пятницу понизит опасность природных пожаров в регионе. По области в некоторых районах может выпасть даже больше влаги. В средней за сутки ожидается 7-20 мм осадков.

Ранее в МЧС предупредили о грозах с градом, ливнях и порывистом ветре в пятницу в Москве.

Москву ждут ливневые дожди и грозы

Москву ждут ливневые дожди и грозы

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