В пятницу Москву зальют дожди – и это хорошая новость

Опубликовано: 18:00, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москву и Подмосковье ждет дождливая пятница, но это хорошая новость. За сутки выпадет до 20% осадков. Почему это хорошо, рассказал Вильфанд.

Дожди могут начаться в Москве предстоящей ночью и продолжиться в пятницу днем. За сутки выпадет значительная доля нормы осадков за месяц.

По наблюдениям метеорологов, сейчас в столичном регионе дефицит осадков.

«Если даже в среднем завтра выпадет около 15 мм - это примерно 20% от нормы, что хорошо насытит почву влагой»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Дождь в пятницу понизит опасность природных пожаров в регионе. По области в некоторых районах может выпасть даже больше влаги. В средней за сутки ожидается 7-20 мм осадков.

Ранее в МЧС предупредили о грозах с градом, ливнях и порывистом ветре в пятницу в Москве.